Ученые из СПбГУ создали укол от опухоли

В основу метода вошел принцип генной терапии.

Петербургские ученые создали укол от опухоли. Благодаря разработке пациентам не понадобится операция. Проект представили финалисты конкурса стартапов СПбГУ. Об этом сообщили в "Российской газете".

В основу метода вошел принцип генной терапии, который используют при лечении миомы матки. Медики отмечают, что хирургическое удаление такой опухоли чревато бесплодием и другими гинекологическими заболеваниями.

Это просто укол. Человек приходит в клинику, которая уже сейчас занимается лечением миомы матки, но хирургическим путем, и вместо хирургического удаления делает укол в область матки, в идеале - внутривенно. И все. Капитан стартап-команды "GenomeX"

С помощью такого укола можно не только вылечиться от миомы матки, но и от других видов опухоли.

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Фото: Pxhere