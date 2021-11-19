Петербургские ученые рассказали о производстве материалов для "умной одежды"

Пока что массового производства такой одежды нет.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разрабатывают "умные материалы" для одежды, которую можно будет не стирать. Как отметила на пресс-конференции в ТАСС руководитель стратегического проекта "Умный текстиль" Елена Сашина СПбГУПТД является лидером в области инновационного текстиля.

Ученые проводят исследования не только по колорированию, но и по специальной отделке текстиля, а также синтеза новых отделочных веществ для этой отделки.

К современному текстилю предъявляются высокие требования: одежда должна быть умной, то есть изменять свойства под воздействием окружающей среды. Например, самоочищаться без стирки. Ученые работают над упрощением процесса окрашивания.

Доцент кафедры инженерного материаловедения СПбГУПТД Ольга Москалюк рассказала, что в вузе есть направление Fashion tech. На нем учатся осуществлять вторичную переработку и производить антибактериальный материалы. Умные ткани представляют собой синтез технологий производства и программных решений. На данный момент актуален вопрос разработки нитей и волокон, из которых делают текстиль. Они используются не только в одежде, но и в медицине.

В университете разрабатывают текстиль с электропроводящими свойствами — изоляторы, антистатика, сенсоры, защита от ЭМИ, проводники. Над инновацией работают уже более 10 лет. На данный момент у ученых есть данные, теперь их нужно обобщить и запустить моделирование.

Журналисты поинтересовались, можно ли сейчас приобрести "умную футболку". Елена Сашина отметила, что отечественные технологии внедряются очень медленно. Производства по созданию таких футболок пока нет.

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