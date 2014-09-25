Петербург вошел в тройку лидеров по инновационному развитию в России

Москва заняла первое место, демонстрируя высокий уровень образовательного потенциала и цифровизации.

Согласно последнему рейтингу инновационного развития, опубликованному Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург занял второе место, поднявшись на три позиции. Город показал значительное улучшение в категории "Качество инновационной политики", поднявшись с 26-го на 11-е место благодаря усилению организационного обеспечения инновационных инициатив.

Москва заняла первое место, демонстрируя высокий уровень образовательного потенциала и цифровизации. Республика Татарстан заняла третье место благодаря активной инновационной деятельности. Нижегородская и Новосибирская области вошли в пятерку лидеров.

Всего 19 регионов стали лидерами по качеству инновационной политики, среди них Санкт-Петербург, Ставропольский край, Саратовская область и другие. Это подтверждает значительный вклад города в развитие научно-технической инфраструктуры и поддержание высоких стандартов инновационной политики.

Санкт-Петербург также входит в число регионов с высокой экспортной активностью, вместе с Москвой и Нижегородской областью. Город продолжает активно развивать инновационные процессы, подтверждая статус одного из ведущих центров в стране.

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Фото: Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ