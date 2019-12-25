На Чемпионате высоких технологий Сбер покажет свои инновации для повышения качества жизни и развития творческого потенциала

Сбер как генеральный спонсор мероприятия представит свои AI-разработки и образовательные проекты, включая "Школу 21" для цифровых инженеров.

Сбер стал генеральным спонсором Чемпионата высоких технологий, который пройдёт в Великом Новгороде 17-21 сентября. На мероприятии банк представит свои инновационные разработки в сфере образования и AI-технологий.

Так, гости стенда Сбера увидят возможности Умного дома Sber — комплексного решения, которое делает жильё каждого человека комфортнее, безопаснее и экономичнее. Управлять им можно голосом, с помощью приложения и умных устройств Sber с виртуальным ассистентом Салют. Здесь же можно будет познакомиться с умным телевизором Sber.

Посетители познакомятся с нейросетевой моделью Сбера GigaChat и смогут выпустить моментальную банковскую карту с уникальным изображением от нейросети Kandinsky.

Еще один сервис Сбера — Атлас профессий поможет каждому участнику чемпионата определить наиболее подходящую профессию. После прохождения теста можно поискать подходящую стажировку в Сбере и посмотреть список доступных вакансий. А ещё в лаундж-зоне Сбера комфортно отдыхать и работать, заряжать свои девайсы и пить кофе. И даже можно выиграть приз.

Также на стенде Сбера пройдут питч-сессии от команды "Школы 21", которые расскажут о преимуществах обучения в школе. Директор "Школы 21" Александр Федяков примет участие в панельном заседании чемпионата "Стратегия технологического лидерства: синергия инноваций, образования и бизнеса" и в панельной дискуссии "Трансформация профессионального образования в эпоху инноваций", а директор кампуса школы в Великом Новгороде Андрей Латышев выступит сразу на трёх дискуссиях, посвящённых геймификации в обучении, путешествию в мир искусственного интеллекта, а также в стратегической сессии экспертов ЧВТ, модераторов и отраслевых компаний. Запланированы два открытых вечера в стиле TED "Мир будущего: как мы будем жить в 2050 году" и круглый стол "Цифровая экономика и развитие человеческого капитала Новгородской области".

21 сентября с участием губернатора Новгородской области Андрея Никитина отметят день рождения кампуса "Школы 21" в Великом Новгороде и откроют детскую художественную выставку "Новгород 2054: связь времён". Участники мероприятия смогут получить банковскую карту от Сбера с представленными на выставке работами детей. Каждый день в кампусе школы будут проходить экскурсии для учащихся среднего профессионального образования, здесь же пройдут обучение волонтёры чемпионата.

Разработка продуктов и сервисов на основе искусственного интеллекта и их внедрение во всех сферах — приоритетное направление для Сбера. Нашими умными устройствами и нейросетями пользуются миллионы людей, которые решают с их помощью не только бытовые, но и профессиональные задачи. Создавать такие решения могут только талантливые люди, и поэтому мы уделяем особое внимание IT-образованию. "Школа 21" от Сбера готовит цифровых инженеров мирового уровня уже в 13 городах России. Проект быстро масштабируется, кампусы появляются по всей стране. Чемпионат высоких технологий помогает открывать новые таланты и давать старт новым проектам, поэтому мы с радостью поддержали это мероприятие и желаем новых знаний и достижений всем его участникам. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Фото: официальный сайт Чемпионата высоких технологий