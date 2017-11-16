"Известия": Минздраву предложили ускорить доступ к инновационным препаратам

Сенаторы призвали разработать критерии ранжирования препаратов, в которые предполагается включить популяционный эффект, предотвращенные исходы, стоимость-эффективность и потребность.

Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил российскому министерству по здравоохранению ускорить доступ пациентов к инновационным препаратам за счет создания временного перечня таких лекарственных средств. Соответствующими данными поделились журналисты из газеты "Известия" со ссылкой на текст документа. В письме парламентарии из верхней палаты заметили, что внедрение инновационных препаратов в практику льготного обеспечения медицинскими препаратами пациентов идет слишком медленными темпами. Политики назвали основной причиной проблемы существование пробелов нормативного характера. В частности, сейчас в закон отсутствуют такие термины как "инновационный препарат" и "препарат с повышенной терапевтической ценностью", а также нет критериев отбора подобных лекарств для осуществления государственных закупок.

В специальный временный перечень инновационных препаратов, по предложению Совфеда, могут вноситься зарегистрированные на российской территории лекарства, доказавшие свою эффективность. После сбора сведений о клинической практике с помощью реестра такие препараты будут вноситься в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Сенаторы считают, что такой механизм позволит властям оперативно закупать инновационные препараты за счет государства, а также сократит временной промежуток между появлением лекарственных средств и доступа к ним у населения. В СМИ уточнили, что закупку будут происходить только для определенных медицинских центров и пациентов.

