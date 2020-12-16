Дешевый способ производства роботов-манипуляторов предложили ученые ИТМО

Петербургские ученые смогли создать робота с аналогичным функционалом, стоимость которого будет не больше 300 тыс. рублей. Это удалось сделать благодаря замене основного материала с металла на полимер.

Ученые ИТМО создали аналогичного робота-манипулятора из полимеров, что позволило в несколько раз удешевить стоимость их создания в несколько раз. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

По данным пресс-службы вуза, на данный момент на рынке "стоимость шестиосных манипуляторов начинается от миллиона рублей". Петербургские ученые смогли создать робота с аналогичным функционалом, стоимость которого будет не больше 300 тыс. рублей. Это удалось сделать благодаря замене основного материала с металла на полимер.

По словам Ислама Бжихатлова, аспиранта систем управления и робототехники, разработчикам также удалось сократить расходы потому, что они изготовили остальные детали с помощью 3D-печати и лазерной резки. Более того, они пересмотрели классическую концепцию разработки конструкции робота-манипулятора.

На создание аналогичного робота потребовалось чуть больше года. Опытной образец такого робота-манипулятора внешне напоминает человеческую руку. Его детали в основном состоят из комбинации разных типов полимеров, большая часть из них печатались на 3D-принтере.

Отметим, что опытный образец хорошо справляется с точным захватом и перемещением в пространстве твердых предметов. В ближайшем будущем планируется доработка систем управления, а также испытания различных режимов эксплуатации для дальнейшей коммерциализации проекта. По предварительным оценкам, дешевый аналог сможет появиться на рынке через два года.

Роботы-манипуляторы - тип промышленных роботов. Они выполняют функции человеческой руки. Роботы облегчают и ускоряют многие рутинные операции: автоматизируют упаковку товаров, сбор урожая и проведение химических экспериментов.

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Фото: kosmek.ru