Ученые нашли ранее неизвестную красную медузу

Эти медузы обитают на глубине 1,5 тыс. метров.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнуружили ранее неизвестную красную медузу во время экспедиции. Информация об этом появилась на сайте организации.

Так, во время экспедиции ученые спускали на глубину 250-4000 метров аппарат, который управляется дистанционно. И на глубине 700 метров они обнаружили красную медузу, которая ранее не была описана.

Медуза относится к роду Poralia, представители которого имеют колокол диаметром около 9 см и 30 щупалец. Такие медузы обитают на глубине 1,5 тыс. метров вокруг Антарктиды, в окрестностях Бермудских и Багамских островов и некоторых других регионах.

Ранее мы сообщали, что ученые по бивням смогли отследить миграцию мамонтов.

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