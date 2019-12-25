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Ученые нашли ранее неизвестную красную медузу
Сегодня, 14:13
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Ученые нашли ранее неизвестную красную медузу

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Эти медузы обитают на глубине 1,5 тыс. метров.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнуружили ранее неизвестную красную медузу во время экспедиции. Информация об этом появилась на сайте организации.

Так, во время экспедиции ученые спускали на глубину 250-4000 метров аппарат, который управляется дистанционно. И на глубине 700 метров они обнаружили красную медузу, которая ранее не была описана.

Медуза относится к роду Poralia, представители которого имеют колокол диаметром около 9 см и 30 щупалец. Такие медузы обитают на глубине 1,5 тыс. метров вокруг Антарктиды, в окрестностях Бермудских и Багамских островов и некоторых других регионах.

Ранее мы сообщали, что ученые по бивням смогли отследить миграцию мамонтов. 

Фото: pixabay 

Теги: американские ученые, красная медуза
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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