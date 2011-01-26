Ученые по бивням смогли отследить их миграцию мамонтов

За 28 лет жизни мамонт преодолел расстояние, достаточно, чтобы обогнуть Землю дважды.

Международная группа ученых исследовала бивни мамонта, который жил на территории Аляски 17 тыс. лет назад. Выяснилось, что животное за 28 лет жизни преодолело расстояние, достаточное, чтобы дважды обогнуть Землю. Статья была опубликована в журнале Science.

Для того, чтобы это узнать, палеонтологи проанализировали изотопный состав стронция и кислорода в окаменелых останках, которые хранились в Музее Севера при Университете Аляски.

Резкий сдвиг в изотопной сигнатуре бивня был зафиксирован примерно в 15 лет. Предполагается, что в этом возрасте мамонта выгнали из стада. Животное могло погибнуть из-за голода. На это указывает рост изотопов азота.

Ранее мы сообщали о причину наступления будущего глобального экономического кризиса. Вызвать его могут социальные и экологические факторы.

Фото: pixabay