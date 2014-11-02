Названа причину будущего глобального экономического кризиса

Сейчас мировой рост цен подпитывается и за счет растущей инфляции в США.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин рассказал о причинах будущего глобального экономического кризиса. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам эксперта, сейчас высокая инфляцию во всем мире является признаком перегрева глобальной экономики. Гришунин отметил, что подпитывается мировой рост цен за счет растущей инфляции в США.

Однако более вероятен даже не экономический кризис, вызванный сугубо финансовыми факторами, а экономический кризис, вызванный экологическими и социальными факторами, а также факторами корпоративного управления, — сказал эксперт.

Он отметил, что потенциальными рисками уже сейчас можно назвать увеличение опасных погодных явлений, а также появление новых опасных вирусов и нарастание социального неравенства.

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