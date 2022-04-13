В Хабаровском крае пограничники изъяли из тайника 1,5 тонны бивней мамонта

Стоимость товара для злоумышленников могла составить свыше 50 млн рублей.

Российские пограничники изъяли из тайника в Хабаровском крае 1,5 тонны бивней мамонта с общей стоимостью более 50 миллионов рублей. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей ФСБ России. Специалисты пояснили, что оперативная работа велась при участии сотрудников силового ведомства из Еврейской автономной области. Значимая находка была упакована в полипропиленовые мешки, которые размещались под деревянным полом нежилого помещения.

Пресечен незаконный оборот палеонтологических останков мамонтовой фауны. В Бикинском районе Хабаровского края изъяты более 1,5 тонны мамонтовых бивней, без документов, подтверждающих законность их добычи. ЦОС ФСБ России

В настоящее время проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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Фото и видео: ФСБ России по региону