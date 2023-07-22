В Подмосковье мужчина с автоматом попытался захватить полицейского

Следователи возбудили уголовное дело.

Полицейский и охранники обнаружили в одном из коттеджей Московской области поселка "Шервуд" вооруженного мужчину, после чего сбежали от опасного местного жителя. Силовики прибыли к указанному месту после того, как в здании сработала сигнализация. Они заметили в помещении подозреваемого, одетого в каску и бронежилет. Россиянин навел оружие на гостей и затем закрыл их в комнате на втором этаже. Однако пострадавшим удалось выбраться на улицу при помощи окна. Далее на локацию к текущему моменту вызваны сотрудники МВД и ФСБ. По данным Telegram-канала Baza, мужчина кричал о том, что недавно вернулся со специальной военной операции на Украине и выполняет приказ Бога.

Не пострадали. Сейчас ждут тяжелых, чтобы его вытащить из дома, он там один сейчас. источник в полиции региона

В настоящее время злоумышленник блокирован, а оперативниками из силовых структур и правоохранительных органов принимаются меры к задержанию и установлению его мотивов. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданина по сттатьям 318 и 317 УК РФ. Речь идет об угрозе применения насилия и посягательстве на жизнь сотрудников закона.

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Фото и видео: Telegram / SHOT, MASH