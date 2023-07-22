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Полиция открыла стрельбу для остановки Porsche, протаранившего автомобили в Екатеринбурге

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Мужчина задержан и доставлен в отделение МВД.

В российском городе Екатеринбурге правоохранительные органы задержали водителя Porsche Cayenne, который пытался сбежать от сотрудников полиции. В социальных сетях появились видеозаписи с инцидентом, которые сделали местные жители. В кадрах видно, что автомобилист пытался скрыться от МВД, тараня при этом своим транспортным средством припаркованные  в жилом дворе машины. Ему также удалось задеть автомобиль ДПС. Известно, что за мужчиной гонялись не менее шести человек. Однако водитель не останавливался и настойчиво продвигался вперед. По дороги он терял части кроссовера.

Задержанный находится в дежурной части полиции и дает показания.

пресс-служба полиции города

В правоохранительных органах добавили, что смогут поделиться подробностями инцидента после выяснения всех обстоятельств случившегося.

ФСБ при участии МВД задержала девять участников запрещенной в России организации.

Фото и видео: Telegram / Mash

Теги: porsche, екатеринбург, порше, свердловская область, стрельба
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Тема дня, Новости России,

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