Полиция открыла стрельбу для остановки Porsche, протаранившего автомобили в Екатеринбурге

В российском городе Екатеринбурге правоохранительные органы задержали водителя Porsche Cayenne, который пытался сбежать от сотрудников полиции. В социальных сетях появились видеозаписи с инцидентом, которые сделали местные жители. В кадрах видно, что автомобилист пытался скрыться от МВД, тараня при этом своим транспортным средством припаркованные в жилом дворе машины. Ему также удалось задеть автомобиль ДПС. Известно, что за мужчиной гонялись не менее шести человек. Однако водитель не останавливался и настойчиво продвигался вперед. По дороги он терял части кроссовера.
Задержанный находится в дежурной части полиции и дает показания.
пресс-служба полиции города
В правоохранительных органах добавили, что смогут поделиться подробностями инцидента после выяснения всех обстоятельств случившегося.
ФСБ при участии МВД задержала девять участников запрещенной в России организации.
Фото и видео: Telegram / Mash
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