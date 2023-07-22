ФСБ при участии МВД задержала девять участников запрещенной в России "Таблиги Джамаат"*

СК РФ возбудил уголовное дело.

На территории российской столицы пресекли деятельность ячейки преступной организации "Таблиги Джамаат" (считается на территории России экстресистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена). Ранее оперативникам удалось задержать девятерых подозреваемых, а по местам их жительства была выявлена пропагандистская литература движения. В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело в отншении злоумышленников по статье, связанной с участием в экстремистской организации.

ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москва пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации... пресс-служба ФСБ РФ по столице

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