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ФСБ при участии МВД задержала девять участников запрещенной в России "Таблиги Джамаат"*

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СК РФ возбудил уголовное дело.

На территории российской столицы пресекли деятельность ячейки преступной организации "Таблиги Джамаат" (считается на территории России экстресистской и террористической организацией, ее деятельность  запрещена). Ранее оперативникам удалось задержать девятерых подозреваемых, а по местам их жительства была выявлена пропагандистская литература движения. В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело в отншении злоумышленников по статье, связанной с участием в экстремистской организации.

ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москва пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации...

пресс-служба ФСБ РФ по столице

В Севастополе завкафедрой вуза попалась на взяточничестве.

ФОто и видео: ФСБ России по региону

Теги: мвд, москва, следственный комитет, фсб, экстремизм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм,

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