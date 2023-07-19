В Севастополе завкафедрой вуза попалась на взяточничестве

Сотрудники ФСБ и СК задержали подозреваемую.

В Севастополе заведующей кафедры одного из вузов предъявлено обвинение во взяточничестве. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета по Крыму. В настоящее время женщина подозревается в получении денежного вознаграждения от студентов за написание дипломов и выставление оценки без защиты диплома. Предположительно, за работу злоумышленница могла брать от 20 до 130 тысяч рублей. Она "помогала" учащимся заочной формы обучения писать дипломы и ставила оценки по дисциплинам без фактической защиты знаний.

Возбуждено уголовное дело в отношении заведующей кафедрой одного из севастопольских вузов. Органами следствия ей предъявлено обвинение в получении должностным лицом взяток за незаконные действия. пресс-служба СК РФ по Севастополю и Крыму

При ФСБ России в квартире фигурантки расследования, а также по месту работы были проведены обыски. Спецалисты изъяли деньги, документы, компьютерная техника и прочие вещи, подтверждавшие ее причастность к совершаемым преступлениям.

Охраннику-мигранту, мучившему вора в Обнинске, грозит высылка из России.

Фото и видео: Telegram / Следком Крыма и Севастополя