Охраннику-мигранту, мучившему вора в Обнинске, грозит высылка из России

СК и МВД проверяют видео, распространившееся по социальным сетям.

Один из охранников, мучивших в подсобке супермаркета в Калужской области покупателя, который якобы украл товар, в находился на территории России с нарушением миграционного законодательства. Об этом журналистам рассказала представительница правоохранительных сил по региону. Ранее Следственный комитет Калужской области сообщил о том, что начата проверка опубликованного в интернете ролика, на котором охранники магазина физически и морально издеваются над мужчиной. Инцидент произошел в городе Обнинске.

Сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, в ходе которых установлены участники инцидента... пресс-служба МВД по региону

Установлено, что гражданин республики ближнего зарубежья 2001 года рождения, который подозревается в произошедшем, в настоящее время задержан. По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Фото и видео: МВД России