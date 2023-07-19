Женщина, поссорившись с возлюбленным, разбила турникет в московском метро

В прокуратуре рассказали об эпизоде с вандализмом в метрополитене Москвы.

Пассажирка московского метрополитена ударом ноги разбила створку турникета. Позже подозреваемая рассказала о том, что таким образом она выместила свою злость на возлюбленного, с которым поссорилась. В настоящее время фигурантке расследования грозит наказание по статье о вандализме (статья 214 УК РФ). Россиянка может получить арест в три месяца. Известно, что преступление было совершено в вестибюле станции "Проспект Мира" 31-летней местной жительницей. Посетительница подземки "из хулиганских побуждений" ударила ногой по створке турникета. В результате объект полностью разбился.

Опрошенная пояснила, что в этот день поссорилась со своим молодым человеком, находилась в плохом настроении и хотела выйти на улицу, чтобы успокоиться... пресс-служба региональной прокуратуры

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы