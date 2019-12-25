Прокуратура Петербурга защищает права сироты, оставшегося без жилья

Петербургская прокуратура вмешалась в дело о нарушении жилищных прав сироты для их восстановления.

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства о соблюдении прав граждан, нуждающихся в особой государственной защите. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, молодой человек в несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей, поэтому состоял на учете в качестве нуждающегося в жилье. Однако в сентябре 2019 года без оснований его оттуда исключили.

Прокурор района обратился в суд с иском о возложении обязанности на районную администрацию включить сироту в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.

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