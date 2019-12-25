Коронавирус в Петербурге: последние новости за 30 марта

В городе зафиксировано 8 новых случаев заболевания.

В Петербурге по данным на 30 марта зафиксировали ещё 8 случаев коронавируса, также сегодня стало известно о смерти одного пациента с данным диагнозом. Также результатов теста на коронавирус ждут два врача, которых мог заразить нерадивый пациент, умолчавший о том, что он вернулся из-за границы.

С 30 марта в городе на Неве стартовала нерабочая неделя. Утром петербуржцы, которые вынуждены ездить на работу, удивились однобалльным пробкам. Совсем немного людей спустились сегодня в метро. Также с 1 по 5 число в Петербурге перестанет курсировать свыше 140 пригородных электричек. При этом выяснилось, что только 15% опрошенных горожан стараются использовать онлайн сервисы и минимизировать личное общение. Более половины респондентов пока не поменяли свои привычки.

Петербургский комитет по соцполитике поддержит бездомных людей в связи с "карантинной" неделей и неблагоприятной эпидемситуацией по коронавирусу. Лицам без определенного места жительства, находящихся в специализированных пунктах, продлили срок пребывания в них для соблюдения самоизоляции. А для пожилых петербуржцев вводится режим принудительной домашней изоляции.

Также в понедельник, 30 марта, стало известно, как власти Петербурга будут поддерживать бизнес в период пандемии коронавируса. Соответствующий документ был одобрен на заседании малого правительства. Согласно документу, Смольный намерен поддержать бизнес снижением ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В Петербург сегодня вернулась группа туристов с острова Бали. Всем пассажирам в самолете измерили температуру, а в самом аэропорту взяли анализы на коронавирус.

Бонус: Как петербургские звёзды проводят время на карантине.

Фото: Piter.TV