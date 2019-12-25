Смольный озвучил меры экономической поддержки бизнеса в Петербурге

План предполагает снижение в 2020 году ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В понедельник, 30 марта, стало известно, как власти Петербурга будут поддерживать бизнес в период пандемии коронавируса. Соответствующий документ был одобрен на заседании малого правительства.

Согласно документу, Смольный намерен поддержать бизнес снижением ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Предполагается, что налоги снизят по УСН с 7% до 5% по налогообложению "доходы – расходы" и с 6% до 3% по налогообложению "доходы". Кроме того, город уменьшит на 50% налоги на имущество организаций, которые работают в гостиничном бизнесе.

Отмечается, что власти Северной столицы направят фокус поддержки на сферы образования, культуры, спорта и туризма.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы ожидают роста цен на жилье и ипотеку во втором квартале года.

Фото:pixabay