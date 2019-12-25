Петербуржцы ожидают роста цен на жилье и ипотеку во втором квартале года

Также горожане уверены, что ближайшие три месяца – плохой период для покупки жилья.

Большинство петербуржцев считают, что во втором квартале текущего года наступит неблагоприятный период для покупки недвижимости, а также подорожает ипотека и цена на жилье. Такими данными поделились аналитики портала недвижимости Domofond.ru.

Опрос, проведенный в марте, позволил выяснить, что 60% петербуржцев ожидают повышения ставки по ипотеке в ближайшее время, 16% надеются на ее понижение, а 24% уверены, что ничего не изменится. Также 50% опрошенных горожан считают, что цены на покупку жилья вскоре обязательно повысятся. Противостоят им с более приятным прогнозом 22% респондентов.

На вопрос о том, считают ли петербуржцы ближайшие три месяца благоприятными для покупки жилья, большая часть респондентов ответила отрицательно: 18% твердо уверены, что период совсем не подходящий для покупки, 34% склоняются к такому же варианту.