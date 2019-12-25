Стартовала "нерабочая неделя". В метро Петербурга заметили людей

Больше всего пассажиров наблюдается на узловых станциях подземки.

В понедельник, 30 марта, в России началась официальная "нерабочая неделя". Однако в метро Петербурга были замечены люди. Об этом сообщает "Фонтанка".

Отмечается, что людей мало, но они есть. Больше всего горожан замечено на узловых станциях подземки.

Напомним, что в связи с тем, что неделя с 30 марта по 05 апреля 2020 года объявлена нерабочей, наземный городской и пригородный пассажирский транспорт Петербурга будет работать по измененным графикам.

Кроме того, в Северной столице закрыты общественные пространства. В городе работают лишь продуктовые магазины и аптеки.

Ранее мы сообщали о том, что каждый второй петербуржец не изменил свои привычки из-за пандемии коронавируса.

Фото:PIter.TV