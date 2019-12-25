Как петербургские звёзды проводят время на карантине

Напомним, что с 30 марта по 5 апреля в России объявлена "нерабочая неделя", связанная с пандемией коронавируса.

В понедельник, 30 марта, в Петербурге официально наступила "нерабочая неделя". Она продлится до 5 апреля. Такие меры введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. По последним данным, в России зафиксировано 1534 случаев заболевания COVID-19. Piter.TV проследил, чем петербургские звезды занимаются в период изоляции.

Как звезды в Петербурге переживают карантин

Актриса театра и кино Елизавета Боярская уже рассказала в Instagram, как она проводит время на самоизоляции в период пандемии. По словам актрисы, всё свободное время она занимается домом и семейными делами.

"Кормёжки, мойки, стирки, глажки, дети , игры, учеба. И вот что скажу, всем домохозяйкам респект и восторг!", —отметила актриса.

А вот Сергей Шнуров уже успел посвятить песню самоизоляции на карантине. Лидер группировки "Ленинград" опубликовал видео, где он играет на укулеле в окружении бутылок вина и поет об опасности самоизоляции.

"Скромно пасть свою разинув, соберу Продуктовую корзину и в нору. Пиво, водочка, мартини, черт не съест. Я сопьюсь на карантине, вот те крест" —поет Шнуров.

Борис Гребенщиков тоже во время самоизоляции предпочитает заниматься творчеством. Он практически каждый день публикует в своем Instagram-аккаунте и на платформе YouTube свои песни. Фанаты музыканта уже услышали в акустическом исполнении такие музыкальные произведения, как "Мне хотелось бы видеть тебя" и "Я хотел петь". Сам Борис Гребенщиков назвал эти выпуски "Песни для интересного времени".

Основатель групп ДДТ Юрий Шевчук проводит дни карантина в пятиэтажном доме на Моховой улице. Музыкант снял для фанатов всеминутное видео, где он ответил на все интересующие вопросы.

"Спасибо вам за вопросы. Мы их распечатали и я прочел целую тонну!", —отметил Шевчук.

Юрий Шевчук отметил, что все заявленные концерты ДДТ должны состояться. Однако группа перенесла выступления на осень в Рязани, Курске и Воронеже.

Лидер рок-группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов также предпочитает оставаться дома во время пандемии. Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте лиричное видео прогулки по солнечному парку.

"До скорой встречи, дорогой Александровский Парк!", —написал Бутусов.

Актриса Ксения Раппопорт вовсе предпочла остаться дома в свой день рождения. Она отметила, что даже не позвала к себе гостей.

"Дорогие друзья! Несмотря на то, что сегодня у меня день рождения, я не зову гостей и не обнимаю родителей. Но у меня есть возможность читать ваши потрясающие поздравления, и я могу увидеть и поблагодарить моих любимых и близких по скайпу", —заявила актриса.

В это же время знаменитый актер и музыкант Михаил Боярский подключился к флешмобу "Спасибо врачам". Он отметил, что медики рискуя своей жизнью, находятся на передовой линии борьбы с этой катастрофой днем и ночью.

"На следующей неделе президент объявил себя бездеятельным. Все, кто может остаться дома. Помогите врачам и всем, кто причастен к прекращению угрозы распространения вируса. Не навещайте, не принимайте гостей. Не выходите из дома без крайней необходимости. Позаботьтесь о своих родителях, друзьях и знакомых", —отметил Боярский.

Некоторые спортсмены также остались на самоизоляции в Северной столице. Так, Александр Кержаков предпочитает проводить время на самоизоляции с семьей. Он готовит блины, решает домашние задачки с детьми и запускает конфеты Mentos в бутылку Coca-Cola.

Аналогично самоизолировался аргентинский футболист, нападающий российского клуба "Зенит" Себастьян Дриусси. Спортсмен предпочитает коротать время за компьютерными играми.

"Domingo (пер. воскресенье)", —кратко подписал фотографию футболист.

Главный тренер клуба "Зенит" Сергей Семак тоже предпочел остаться дома с семьей. Его жена Анна даже опубликовала сказку о принцессе во время пандемии коронавируса.

"Жила была глупая принцесса Турум-Турум. В то время бушевала эпидемия чёрной оспы. Каждое утро принцессы начиналось с того, что она выходила на главную площадь с блокнотиком, записывала сколько трупов погрузили на повозки, ужасалась и с восторгом бежала дальше, сея панику..." —пишет Анна.

Среди некоторых политиков также действует карантин. Например, депутат Государственной думы Виталий Милонов опубликовал видео с обращением к властям Петербурга. Политик попросил ввести ответственность за нарушение карантина.

"Я призываю всех граждан, которые вернулись с заграничных курортов, со всех этих Куршавелей, к максимальной ответственности!", —заявил политик.

Напоним, что по данным на 30 марта в Петербурге зафиксировано 8 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в городе на Неве выявили 44 случая заболевания.

Ранее мы сообщали о том, кто из знаменитостей заболел коронавирусом.

Фото и видео: villemilonov, sebadriussi.11, annas_secret_garden, a.kerzhakov11, shnurovs, boyarskiy_official, butusov.official, bgrebenshikov, ddt_band