В Петербурге в нерабочую неделю отменили свыше 140 электричек

Железнодорожных рейсов не будет с 1 по 5 апреля.

В апреле, с 1 по 5 число, в Петербурге перестанет курсировать свыше 140 пригородных электричек. Об этих изменениях 30 марта сообщила Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК).

В депо останутся 65 электричек с Финляндского направления, 28 электричек с Балтийского, 24 с Витебского и 30 с Московского и Северного направления. Отмечается, что некоторые из них продолжат ходить в субботу и воскресенье. С точным расписанием можно ознакомиться на сайте СЗППК.

Ранее отменили и ж/д перевозки между Россией и Финляндией.

Фото: Piter.TV