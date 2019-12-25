Бездомные смогут провести карантин в домах ночного пребывания

Новые лица в учреждения временно не принимают.

Петербургский комитет по соцполитике поддержит бездомных людей в связи с "карантинной" неделей и неблагоприятной эпидемситуацией по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 30 марта.

Лицам без определенного места жительства, находящимся в специализированных пунктах, продлили срок пребывания в них для соблюдения самоизоляции. Жильцы пунктов получат питание и наблюдение медиков, а также смогут пользоваться душевыми и прачечными комнатами. Новые лица в учреждения временно не принимают.

В городе работают 13 домов ночного пребывания и специализированный Центр учета и соцобслуживания, всего в них могут разместиться три сотни человек. Учреждения перевели в круглосуточный режим работы, сотрудники постоянно дезинфицируют и проветривают помещения. Бездомным помогают также благотворительные организации "Ночлежка", Мальтийская служба помощи и "Диакония".

Ранее мы рассказывали, что волонтеры Петербурга будут бесплатно развозить еду пенсионерам во время выходной недели.

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