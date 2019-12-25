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Волонтеры Петербурга будут бесплатно развозить еду пенсионерам во время выходной недели
Сегодня, 14:58
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Arinablinova

Волонтеры Петербурга будут бесплатно развозить еду пенсионерам во время выходной недели

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Работу "Добродомика" приостановили из-за коронавируса, однако кафе продолжит работать в формате доставок.

В субботу, 28 марта, стало известно, что волонтеры из благотворительного кафе "Добродомик" будут бесплатно развозить обеды для пенсионеров во время выходной недели.

Согласно информации "Фонтанки", обычно работники заведения кормят около 500 человек. Для многих пожилых людей это существенная материальная поддержка, а также возможность пообщаться. 

Работу кафе приостановили из-за распространения коронавируса, однако было принято решение, что кухня продолжит работать в формате доставок. 

Ранее мы писали, что в Петербурге будут доставлять пенсии на дом из-за коронавируса.

Фото:  pixabay 

 

Теги: волонтеры, добродомик, коронавирус, пенсионеры, польза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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