Коронавирус в Петербурге: 19 марта заболел еще один человек и ученые расшифровали SARS-CoV-2

В Петербурге продолжают усиливать меры по борьбе с коронавирусом.

Вспышка нового типа коронавируса COVID-19 продолжает набирать обороты. Последние новости на 19 марта.

По официальным данным на утро 19 марта за прошедший день в Петербурге новых заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено. С подтвержденным диагнозом в больнице Боткина остаются 7 человек из Петербурга и пациентка из Ленинградской области.

С 19 марта в Петербурге перестал работать Эрмитаж. В связи с этим гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился к коллективу музея. Он заявил, что сегодняшнее положение дел, связанное с пандемией, можно сравнить с войной, "враг невидим", однако "некоторые линии фронта понятны".

Несмотря на все минусы карантина многих работников, с утра водители ощутили весьма благоприятную обстановку – на дороге практически не было пробок, что несвойственной будним дням. Ещё из положительных моментов: стало известно, что в 580 каретах скорой помощи появились портативные аппараты для искусственной вентиляции легких.

Также утром вице-губернатор Олег Эргашев сообщил результаты анализов на коронавирус вице-губернатора Максима Соколова, который недавно вернулся из Евросоюза. Первый тест оказался отрицательным.

Из неприятных новостей: петербургский биолог заявил, что большая часть населения Земли обречена переболеть коронавирусом. И в это же время у многих данная инфекция вызовет иммунитет. Ещё коронавирус в этом году заберет у Петербурга звание свадебной столицы, так как петербуржцев попросили повременить со свадьбами, а иностранцам и вовсе въезд в Петербург пока что запрещен.

Около четырех часов дня стало известно, что в Петербургские специалисты НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева сумели полностью расшифровать из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса.

Уже в пять часов вечера в Петербурге лабораторно подтвердили ещё один случай коронавирусной инфекции COVID-2019. В Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина 23-летняя петербурженка поступила 16 марта 2020 года. За границу не выезжала, заболела в результате контакта с гостями из Швейцарии. Ещё один петербуржец с подозрением на коронавирус госпитализирован в Индонезии. При этом уже завтра из больницы выпишут несколько человек, которые переболели коронавирусом.

Фото: Piter.TV; пресс-служба Смольного; Twitter/ Мир фантастики