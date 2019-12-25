Петербуржцам посоветовали не играть свадьбы до 30 апреля

Жителей Петербурга попросили сократить количество гостей на свадьбах и отложить походы в ЗАГС и дворец бракосочетания. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Комитет по делам записи актов гражданского состояния посоветовал до 30 апреля не посещать ЗАГСы. На самих церемониях жениха и невесту попросили ограничить количество гостей до минимума.
Торжественную регистрацию можно перенести на более поздний срок, в случае совместного заявления жениха и невесты.
Петербургские ТЦ и рестораны не прекратят свою работу из-за коронавируса.
Фото: pixabay
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