В четверг, 19 марта, стало известно о том, что петербургские ТЦ и рестораны не прекратят свою работу из-за коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.
По словам Эрдашева, на заведения при этом распространяется ограничение до 50 человек.
"Места, которые связаны с питанием, ограничиваться не будут. Тем не менее численность там должна быть не более 50 человек. Администрация ресторана может контролировать количество клиентов",
—заявил Олег Эргашев.
Также вице-губернатор Петербурга отметил, что соответствующие ограничения также распространяются на фитнесс-клубы.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские рестораторы создали петицию о поддержке их бизнеса в период пандемии.
Фото:pixabay
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