Однако, на заведения по-прежнему распространяется ограничение до 50 человек.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что петербургские ТЦ и рестораны не прекратят свою работу из-за коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.

По словам Эрдашева, на заведения при этом распространяется ограничение до 50 человек.

"Места, которые связаны с питанием, ограничиваться не будут. Тем не менее численность там должна быть не более 50 человек. Администрация ресторана может контролировать количество клиентов", —заявил Олег Эргашев.

Также вице-губернатор Петербурга отметил, что соответствующие ограничения также распространяются на фитнесс-клубы.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские рестораторы создали петицию о поддержке их бизнеса в период пандемии.

Фото:pixabay