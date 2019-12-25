Петербургские рестораторы создали петицию о поддержке их бизнеса в период пандемии

Ресторанный бизнес, отметили в петиции, терпит значительные убытки в связи с распространением вируса.

Несколько десятков петербургских рестораторов обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой поддержать их бизнес в период распространения коронавируса. Соответствующая петиция появилась 19 марта на сайте change.org.

Автором обращения, заручившейся поддержкой коллег по бизнесу, стала Алёна Мельникова, владеющая в Петербурге рестораном и бистро. Женщина отметила, что кафе и рестораны также стремятся защитить петербуржцев от коронавируса и поддерживает меры, внедренные властями, однако терпят существенные убытки.

Однако, из-за ситуации с коронавирусом уже с февраля 2020 года выручка большинства организаций общественного питания резко упала (на 40-60%) и продолжает стремительно снижаться, что в перспективе двух-трех месяцев ставит бизнесы под угрозу закрытия, а более 100 000 человек — под угрозу массового увольнения. – отмечает Мельникова.

Рестораторы считают, что противостоять воздействию последствий пандемии можно только изменением политики сбора налогов, выдачи разрешений и проведения проверок. Поэтому представители ресторанного бизнеса попросили губернатора рассмотреть возможность предоставления арендных каникул и каникул на уплату коммунальных услуг на время эпидемии, освобождения от уплаты налогов и проведения проверок. Предложенными мерами рестораторы надеются сохранить предприятия и рабочие места в удовлетворительном состояниип после выхода города и страны из кризисной ситуации в связи с коронавирусом.

На момент публикации новости петицию подписали свыше 1400 людей.

Тем временем, в Городской наркологической больнице опровергли информацию, что медсёстрам приказали шить марлевые маски.

Фото: pixabay; скрин change.org