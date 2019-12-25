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В Городской наркологической больнице опровергли информацию, что медсёстрам приказали шить марлевые маски
Сегодня, 15:15
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В Городской наркологической больнице опровергли информацию, что медсёстрам приказали шить марлевые маски

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Главврач больницы заявил, что в учреждении имеется необходимый запас масок.

В среду, 18 марта, в сети появилась информация, что в СПб ГБУЗ "Городской наркологической больнице" медсёстрам приказали шить марлевые маски. Piter.TV пообщался с руководством учреждения. 

В сети в качестве доказательства представлены снимки из медкабинетов, где якобы врачи городской наркологической больницы шьют из марли маски. 

Главврач больницы Дмитрий Константинов заявил, что в учреждении имеется необходимый запас масок. Также он отметил, что подобная информация является провокацией. 

"Никакие приказы подобного рода не издавались. В больнице имеется запас масок, а  информация про шитье из марли медперсоналом — инсинуация",

— отметил Дмитрий Константинов.

В СПб ГБУЗ "Городской наркологической больнице" также попросили не поддаваться панике. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге госпитализировали более 300 человек с подозрением на коронавирус.

Фото:Петербург: новости районов/Telegram

Теги: здоровье, коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье, Картина дня,

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