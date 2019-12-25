В Городской наркологической больнице опровергли информацию, что медсёстрам приказали шить марлевые маски

Главврач больницы заявил, что в учреждении имеется необходимый запас масок.

В среду, 18 марта, в сети появилась информация, что в СПб ГБУЗ "Городской наркологической больнице" медсёстрам приказали шить марлевые маски. Piter.TV пообщался с руководством учреждения.

В сети в качестве доказательства представлены снимки из медкабинетов, где якобы врачи городской наркологической больницы шьют из марли маски.

Главврач больницы Дмитрий Константинов заявил, что в учреждении имеется необходимый запас масок. Также он отметил, что подобная информация является провокацией.

"Никакие приказы подобного рода не издавались. В больнице имеется запас масок, а информация про шитье из марли медперсоналом — инсинуация", — отметил Дмитрий Константинов.

В СПб ГБУЗ "Городской наркологической больнице" также попросили не поддаваться панике.

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Фото:Петербург: новости районов/Telegram