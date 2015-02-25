Беглов обсудил с кубинским министром обучение студентов и отдых детей

Северная столица также готова принять порядка 150 кубинских детей на летний отдых.

В это воскресенье, 29 марта, в Смольном губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов встретился с заместителем премьер‑министра, министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскаром Перес‑Оливой Фрагой. Переговоры прошли в преддверии 23‑го заседания российско‑кубинской Межправительственной комиссии, которое состоится в Петербурге.

Александр Беглов подчеркнул историческую основу отношений России и Кубы:

Отношения России и Кубы опираются на прочную историческую основу и развиваются при активном участии лидеров двух стран. А памятная дата — 100‑летие со дня рождения Фиделя Кастро, которое мы будем отмечать 13 августа, — напоминает о роли Команданте в становлении дружбы между нашими государствами.

Губернатор отметил ключевую роль Петербурга в активизации двусторонних отношений. Выбор города для проведения 23‑го заседания Межправительственной комиссии подчёркивает его статус надёжного и энергичного партнёра Кубы.

В ходе встречи обсуждались конкретные направления сотрудничества между Петербургом и Кубой. Так, готовится к подписанию соглашение между Онкологическим центром имени Напалкова и больницей "Конрадо Бенитес" в Сантьяго‑де‑Куба. Кроме того, стороны ведут переговоры о взаимодействии в области кардиологии и репродуктивного здоровья — эти вопросы стали важной частью диалога о развитии медицинского сотрудничества.

Значимый прогресс наметился и в сфере образования: уже 10 кубинских студентов приступили к изучению русского языка в СПбГУ. Уже 1 сентября они начнут обучение в петербургских колледжах — их ждут специальности "металлообработка" и "электроэнергетика". Александр Беглов подчеркнул, что город готов расширить эту инициативу и принять новых студентов по тем направлениям среднего профессионального образования, которые особенно важны для экономики Республики Куба.

Ещё один яркий элемент гуманитарного партнёрства — планы по организации летнего отдыха для кубинских детей. Петербург готов принять около 150 ребят и подготовить для них насыщенную познавательную программу, которая поможет юным гостям лучше узнать город и страну.

Особое внимание стороны уделили сохранению общей истории. Сейчас идёт работа над проектом благоустройства территории памятника кубинским и русским добровольцам в Гаване — этот шаг призван подчеркнуть многолетние связи между народами и отдать дань памяти тем, кто внёс вклад в укрепление дружбы двух стран.

Фото: Смольный