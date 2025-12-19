Бруно Родригес Паррилья обвинил Вашингтон в шантаже угрозах и принуждению.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе, продвигая свою инициативу по фактической блокаде поставок топлива на территорию Кубы, в реальности стремится навязать местному народу экстремальные условия жизни. Соответствующее заявление через социальные сети сделал министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес Паррилья. Эксперт пояснил, что в качестве оправдания Белый дом опирается "на длинный перечень лжи", говоря о Кубе как об угрозе для национальной безопасности США и рисках стабильности всего региона. В Гаване отметили, что в реальности страна не представляет из себя опасности. В МИД уточнили, что Вашингтон прибегает к шантажу и принуждению к третьим странам, а в случае их отказа угрожает им произвольными и злоупотребляющими пошлин, вводимых в нарушение всех норм свободной торговли.

Мы заявляем всему миру о данном жестоком акте агрессии против Кубы и её народа, который на протяжении более чем 65 лет подвергается самой продолжительной и жестокой экономической блокаде, когда-либо применявшейся против целого государства, и которому теперь обещают навязать экстремальные условия жизни. Бруно Родригес Паррилья, глава МИД Кубы

Напомним, что 29 января лидер Белого дома подписал указ, согласно которому Вашингтон может ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Глава США также объявил чрезвычайное положение. Иностранный политический лидер сослался на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от властей Гаваны. Такие действия кубинское правительство решительно осудило.

Трамп: Куба висит на волоске.

Фото: Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Bruno Rodríguez P