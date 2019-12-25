Петербургский биолог заявил, что большая часть населения Земли обречена переболеть коронавирусом

Ученый добавил, что в отличие от вируса гриппа коронавирус не будет держать человечество в карантинах годами и десятилетиями.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что большая часть населения Земли обречена переболеть коронавирусом. Об этом заявил профессор кафедры микробиологии Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат биологических наук Алексей Потехин.

Он отметил, что коронавирус вызовет у большей части населения иммунитет.

"COVID-19 — не чума, не оспа, не корь и даже не атипичная пневмония, вспышку которой вызвал другой коронавирус в 2002 году", —отметил он.

Также специалист добавил, что коронавирус в отличие от гриппа, не будет держать человечество в карантинах годами и десятилетиями. По словам Потехина, COVID-19 не имеет механизмов для высокой изменчивости.

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