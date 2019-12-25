В Петербурге рассматривают дело о картеле на рынке медицинских масок

Практически одновременно более чем в 1,5 раза компании подняли цены для розничных предприятий.

В четверг, 19 марта, УФАС Петербурга рассматривает дело о возможном картельном сговоре на рынке медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, дело о нарушении закона о защите конкуренции было возбуждено в отношении ООО "Медицина Санкт-Петербург", ООО "НПКФ" "Эклиф", ООО "Профитмед СПб" и ООО "Новамед СПб".

Выяснилось, что с середины января по начало февраля указанные организации практически одновременно подняли отпускные цены на маски более чем в 1,5 раза.

Антимонопольщики изучили цепочку "производитель – дистрибьютор – розница" и пришли к выводу, что на уровне оптовых продаж присутствуют возможные признаки картельного сговора.

Ранее мы писали, что УФАС подозревает в ремонтном картеле четыре петербургские организации.

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