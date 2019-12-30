УФАС подозревает в ремонтном картеле четыре петербургские организации

Заседание по найденных фактам пройдет в феврале.

Петербургское УФАС возбудило дело в отношении четырех компаний, подозреваемых в создании картеля на рынке капитального и декоративного ремонта многоквартирных домов. Об этом 22 января сообщила пресс-служба антимонопольщиков.

ООО "Глобус", ООО "СИК "Эльтек", ООО "С-Индустрия" и ООО "БИТ" могли союзничать на 11 торгах. Сумма начальных максимальных цен контрактов на всех этих торгах превысила 759 миллионов рублей, снижение цены при этом было минимальным. Отмечается, что организации использовали одну локальную сеть и один ip-адрес на всех.

Компании могут попасть под дело о нарушении закона о защите конкуренции. Первое заседание по этому поводу пройдет 19 февраля.

Ранее на рынке петербургского соцпитания обнаружили очередной картель.

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