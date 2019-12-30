На рынке петербургского соцпитания обнаружен очередной картель

Сговор обнаружило УФАС. Возбуждено дело.

Петербургское УФАС зафиксировало новый картель на рынке социального питания, по сообщения от прокуратуры уже возбуждено дело по нарушениям Закона о защите конкуренции.

В предполагаемом союзе состоят ООО "ТД "Ленинградский" и ООО "Северный Торговый Путь". В 2017-2018 годах эти компании были участниками девяти закупок на поставку питания в петербургские школы и больницы. Сумма всех закупок превысила 70 миллионов рублей. Отмечается, что один из признаков сговора – незначительное снижение начальной максимальной цены контракта.

Для УФАС это уже не первая находка: антимонопольщики зафиксировали уже три картеля. На участников сговора заведены уголовные дела.

Ранее УФАС выявило "праздничный картель" в Курортном районе.

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