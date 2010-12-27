Компанию оштрафуют.

В пятницу, 8 ноября, стало известно о том, что УФАС раскрыло третий картель на рынке соцпитания в Петербурге. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Ведомство выяснило, что организации участвовали в торгах на оказание услуг по организации питания в прошлом году. Подрядчики должны были доставить еду в образовательные учреждениях Курортного района . Сумма контракта составила 2,36 млн рублей.

Ушлые копании использовали одинаковые ip-адреса. Например, компании от ООО "Квадрат" и ООО "Нур" были созданы в один день, одним и тем же автором. Отмечается, что снижение цены на контракты было минимальным.

Петербургский УФАС выставит штрафы всем трём компаниями в течении года.

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