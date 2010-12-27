Прокуратуру возмутила халатность врачей в больнице Московского района

Врачи не назначают пациентам нужных консультаций и не заполняют их листы уточненных диагнозов.

В пятницу, 8 ноября, стало известно о том, что прокуратура Петербург пришла с проверкой в городскую больницу Московского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как оказалось, врачи поликлиники № 42 СПб ГБУЗ "Городской больницы № 20" не назначают пациентам нужных консультаций и не заполняют их листы уточненных диагнозов. Такой подход в лечении возмутил правоохранителей. Отмечается, что медики даже не назначают пациентам необходимые анализы.

В адрес главного врача внесено представление. Дело рассмотрят в суде.

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