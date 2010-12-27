  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратуру возмутила халатность врачей в больнице Московского района
Сегодня, 11:32
97
IRINA_CHALKINA

Прокуратуру возмутила халатность врачей в больнице Московского района

0 0

Врачи не назначают пациентам нужных консультаций и не заполняют их листы уточненных диагнозов.

В пятницу, 8 ноября, стало известно о том, что прокуратура Петербург пришла с проверкой в городскую больницу Московского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Как оказалось, врачи поликлиники № 42 СПб ГБУЗ "Городской больницы № 20" не назначают пациентам нужных консультаций и не заполняют их листы уточненных диагнозов. Такой подход в лечении возмутил правоохранителей. Отмечается, что медики даже не назначают пациентам необходимые анализы.

В адрес главного врача внесено представление. Дело рассмотрят в суде. 

Ранее мы сообщали о том, что Беглов прокомментировал повышение стоимости проезда в Петербурге.

Фото:pixabay

 

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии