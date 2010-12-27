Копании объединились для того, чтобы искусственно снизить цену госконтракта.

Во вторник, 24 декабря, стало известно о том, что УФАС выявило "праздничный картель" в Курортном районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Какртельный сговор обнаружили между организациями ООО "РуссЛайн", ООО "Емек-Рус", ООО "СК Радо", ООО "Маркиткарт Раша" и индивидуальными предпринимателями: (ИП) Сухорукова Н.В., ИП Сухова Ф.Н. и ИП Попова А.Е.

Как оказалось, компании и ИП подавали заявки на контракты от властей Петербурга с одного IP-адреса. В итоге им удалось снизить цену на 2%.

УФАС считает, что это нарушение закона о защите конкуренции.

Ранее мы сообщали о том, что детский отдых в 2020 году получит 2,5 миллиарда рублей от Смольного.

Фото:pixabay