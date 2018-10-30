Детский отдых в 2020 году получит 2,5 миллиарда рублей от Смольного

В 2020 году ожидается 163 тысячи путевок в оздоровительные лагеря.

На заседании городской администрации в Смольном 24 декабря члены правительства обсудили летнюю оздоровительную кампанию 2020 года.

По словам Жанны Воробьевой, главы комитета по образованию, на детский отдых в следующем году выделят 163 тысяч путевок и 2,5 миллиарда рублей на них. Эта сумма на 46 миллионов больше показателя текущего года Стоимость путевки в летний лагерь остановится на отметке в 29,4 тысячи рублей. Квоты, отметила глава комитета, составляются после учета всех заявок, а полученные цифры и формируют бюджет.

Оздоровительную кампанию уходящего года Воробьева назвала прошедшей без происшествий.

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