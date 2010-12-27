На дороги Петербурга выйдут "волшебные трамваи", украшенные к Новому году 

Оформление каждого трамвая – ручная работа, которая проводилась в Трамвайном парке №7.

Во вторник, 24 декабря, стало известно, когда в Петербурге начнут курсировать "волшебные трамваи", украшенные к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Новогодние трамваи выйдут на дороги Северной столицы в среду, 25 декабря.

"Волшебный трамвай – так петербуржцы прозвали новогодние трамваи, которые по традиции Горэлектротранс украшает новогодней иллюминацией. Каждый год горожане делятся фотографиями в социальных сетях, встречая на линии празднично украшенные вагоны. А пассажиры неизменно улыбаются, заходя в салон яркого вагона", –сказано в сообщении.

"Волшебный" общественный транспорт будет курсировать по проспекту Обуховской Обороны до станции метро "пл. Александра Невского". Отмечается, что оформление каждого трамвая – ручная работа, которая проводилась в Трамвайном парке №7.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 10-летнюю девочку едва не убила ёлочная гирлянда.

Фото:пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"