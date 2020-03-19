Сведения помогут врачам в разработке вакцины и противовирусных препаратов.

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Медики считают, что выявленный от пациента геном поможет при разработке вакцины. Об этом рассказал и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. По словам доктора медицинских наук, полученная информация поможет в разработке противовирусных препаратов для лечения коронавируса.

Этот коронавирус новый, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения прокомментировал специалист

Лиознов добавил, что геном также позволит ученым получить сведения о попадании вируса на территорию страны. Российских специалистов интересуют возможные мутации и изменения инфекции.

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий.