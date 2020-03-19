Глава государства обсудил меры профилактики коронавируса в Севастополе.

Владимир Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий. Об этом президент РФ сообщил во время встречи с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Политики обсудили ситуацию в стране в связи с распространением коронавируса.

Президенту рассказали о мерах, предпринимаемых в регионе по предотвращению распространения инфекции. Сейчас в Севастополе 77 человек находятся на самоизоляции, еще 8 жителей - в инфекционной больнице

Надо быть готовым к любому развитию событий, так что Вы всё правильно делаете заметил Путин

Напомним, что с 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. По последним данным в России зафиксировано 147 случаев инфицирования. Один человек с коронавирусом погиб.

У прилетевшего из Швейцарии жителя Кирова заподозрили коронавирус.

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