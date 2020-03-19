У прилетевшего из Швейцарии жителя Кирова заподозрили коронавирус. Молодой человек прилетел в Россию на чартерном рейсе, а затем добрался до Кирова на СВ. Временно пациента разместили в изолированном боксе городской инфекционной клинической больницы. Об этом сообщили местные чиновники.
Анализы мужчины отправлены в референсную лабораторию для подтверждения диагноза
прокомментировали в регионе
Специалисты отрабатывают все лица, которые контактировали с мужчиной. Их разыскивают из-за необходимости карантина. Сейчас в Кировской области есть один человек с подтвержденным диагнозом и шесть – с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все они госпитализированы.
Подтвержденный положительный тест на инфекцию принадлежит жительнице Кирова. Врачи также изолировали в больнице ее супруга. В числе возможных заразившихся находится девятилетний ребенок. Их анализы направлены в лабораторию. Все лица являлись пассажирами поезда, следовавшего из Москвы в Новый Уренгой.
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