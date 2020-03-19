Мужчина вернулся из путешествия по Швейцарии в Россию, а после добирался до дома на поезде.

У прилетевшего из Швейцарии жителя Кирова заподозрили коронавирус. Молодой человек прилетел в Россию на чартерном рейсе, а затем добрался до Кирова на СВ. Временно пациента разместили в изолированном боксе городской инфекционной клинической больницы. Об этом сообщили местные чиновники.

Анализы мужчины отправлены в референсную лабораторию для подтверждения диагноза прокомментировали в регионе

Специалисты отрабатывают все лица, которые контактировали с мужчиной. Их разыскивают из-за необходимости карантина. Сейчас в Кировской области есть один человек с подтвержденным диагнозом и шесть – с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все они госпитализированы.

Подтвержденный положительный тест на инфекцию принадлежит жительнице Кирова. Врачи также изолировали в больнице ее супруга. В числе возможных заразившихся находится девятилетний ребенок. Их анализы направлены в лабораторию. Все лица являлись пассажирами поезда, следовавшего из Москвы в Новый Уренгой.

Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.

