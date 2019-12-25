Директор Эрмитажа сравнил коронавирус с войной

При этом он отметил, что сложившаяся ситуация далека от ужасов блокады.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился к коллективу музея после выхода приказа о временной приостановке приема посетителей. Он заявил, что сегодняшнее положение дел, связанное с пандемией коронавируса, можно сравнить с войной. По его словам, "враг невидим", однако "некоторые линии фронта понятны".

Также Пиотровский высказал мнение, что сложившаяся ситуация далека от ужасов блокады. Он заявил, что Эрмитаж продолжит работать и выполнять свою миссию только в режиме онлайн. Директор музея призвал использовать изоляцию для новой интеллектуальной работы и превратить проблемы в возможности.

В связи с распространением коронавируса по миру и стране Министерство культуры выпустило приказ, который приостанавливает работу музеев и театров Петербурга. В список попали Эрмитаж, Русский музей, Музей-заповедник "Петергоф" и др.

Ранее мы писали, что Александринский театр сыграет спектакль при пустом зале.

Фото: Piter.TV