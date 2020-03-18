Александринский театр сыграет спектакль при пустом зале

Зрители смогут следить за представлением онлайн.

Коронавирус внес изменения в работу культурных учреждений Петербурга. При этом театры не спешат закрываться, а артисты уходить в незапланированный отпуск. В среду, 18 марта, пресс-служба Александринского театра объявила о переходе в режим онлайн.

В субботу, 21 марта, на основной сцене Александринки состоится премьера спектакля "Маузер" Теодороса Терзопулоса. Актеры впервые будут играть в пустом зале, кроме них там будут присутствовать только камеры и режиссер. "Такого никогда еще не было", - заявил режиссер театра Николай Рощин.

Зрители смогут следить за представлением дистанционно. Показывать пьесу онлайн будут бесплатно. По окончанию спектакля запись удалят.

Ранее мы писали, что Министерство культуры закрывает музеи и театры Петербурга. Из-за коронавируса работу приостановили Эрмитаж, Русский музей, Музей-заповедник "Петергоф", Музей-заповедник "Царское село" и другие культурные заведения.