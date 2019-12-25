Министерство культуры закрывает музеи и театры Петербурга

Это связано с пандемией коронавируса.

Днем 17 марта Министерство культуры выпустило приказ об изменении работы федеральных культурных учреждений.

В список попали музеи и театры Петербурга. Так, работу приостановили Эрмитаж, Русский музей, Музей-заповедник "Петергоф", Музей-заповедник "Царское село", Этнографический музей, Музей политической истории России, Музейно-выставочный центр "Росфото", Большой драматический театр, Александринский театр, Мариинский театр, Малый драматический театр, Российская национальная библиотека.

Также работу прекратил "Манеж", а "Севкабель Порт" отменил все мероприятия.

Ранее мы писали, что петербургские кинотеатры не спешат закрываться после приказа Минкульта.

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