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Министерство культуры закрывает музеи и театры Петербурга
Сегодня, 19:40
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arteliseev

Министерство культуры закрывает музеи и театры Петербурга

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Это связано с пандемией коронавируса.

Днем 17 марта Министерство культуры выпустило приказ об изменении работы федеральных культурных учреждений. 

В список попали музеи и театры Петербурга. Так, работу приостановили Эрмитаж, Русский музей, Музей-заповедник "Петергоф", Музей-заповедник "Царское село", Этнографический музей, Музей политической истории России, Музейно-выставочный центр "Росфото", Большой драматический театр, Александринский театр, Мариинский театр, Малый драматический театр, Российская национальная библиотека. 

Также работу прекратил "Манеж", а "Севкабель Порт" отменил все мероприятия. 

Ранее мы писали, что петербургские кинотеатры не спешат закрываться после приказа Минкульта.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, минкульт закрывает театры и музеи, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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