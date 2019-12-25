"Севкабель Порт" отменил массовые мероприятия из-за коронавируса

Организаторы отметили, что из-за возрастающего напряжения вокруг коронавируса, они также не могут оставаться в стороне.

На территории общественного пространства "Севкабель Порт" приостановили все развлекательные мероприятия. Об этом сообщили в официальной соцсети общественного пространства.

Организаторы отметили, что из-за возрастающего напряжения вокруг коронавируса, они также не могут оставаться в стороне.

На выставку "Формы движения" можно прийти в индивидуальном порядке. А вот кабельный цех, где находятся настольный теннис, скейтпарк и играют в баскетбол, уходит на отдых. Клуб-фестиваль "Морзе" отменяет все концерты вплоть до 27-го марта. И только набережная останется открытой.

Новая Голландия свернула развлекательную программу из-за пандемии коронавируса.

Фото: ВК/ Севкабель Порт / Sevkabel Port