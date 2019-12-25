  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новая Голландия свернула развлекательную программу из-за пандемии коронавируса
Сегодня, 16:00
30
IRINA_CHALKINA

Новая Голландия свернула развлекательную программу из-за пандемии коронавируса

0 0

Руководство пространства призвало петербуржцев не выходить из дома.

В понедельник, 16 марта,  стало известно о том, что Новая Голландия свернула развлекательную программу из-за пандемии коронавируса. Об этом руководство пространства оповестило гостей на своей официальной страничке во "ВКонтакте". 

"Друзья, мы внимательно следим за ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и в связи с непростой эпидемиологической обстановкой мы вынуждены временно свернуть всю нашу программу событий, в том числе закрыть выставку Дэвида Хокни "Уолдгейтский лес, зима, 2010". Надеемся, что с наступлением теплой и летней погоды, все проблемы будут позади и мы снова встретимся во дворе "Бутылки" на джазовом концерте",

—сказано в сообщении.

При этом в парке отметили, что до введения дополнительных мер парк и проекты резидентов острова будут работать в обычном режиме. Однако руководство пространства призвало петербуржцев не выходить из дома, чтобы прекратить пандемию коронавируса. 

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга девушка с плакатом требует перевести студентов на дистанционное обучение.

Фото:Новая Голландия/вк

Теги: коронавирус, новая голландия, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии