Руководство пространства призвало петербуржцев не выходить из дома.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что Новая Голландия свернула развлекательную программу из-за пандемии коронавируса. Об этом руководство пространства оповестило гостей на своей официальной страничке во "ВКонтакте".

"Друзья, мы внимательно следим за ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и в связи с непростой эпидемиологической обстановкой мы вынуждены временно свернуть всю нашу программу событий, в том числе закрыть выставку Дэвида Хокни "Уолдгейтский лес, зима, 2010". Надеемся, что с наступлением теплой и летней погоды, все проблемы будут позади и мы снова встретимся во дворе "Бутылки" на джазовом концерте", —сказано в сообщении.

При этом в парке отметили, что до введения дополнительных мер парк и проекты резидентов острова будут работать в обычном режиме. Однако руководство пространства призвало петербуржцев не выходить из дома, чтобы прекратить пандемию коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга девушка с плакатом требует перевести студентов на дистанционное обучение.

Фото:Новая Голландия/вк