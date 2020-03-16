В центре Петербурга девушка с плакатом требует перевести студентов на дистанционное обучение

Девушка заявила, что не хочет заразиться коронавирусом.

Днем 16 марта на Большой Морской улице в центре Петербурга заметили девушку с плакатом. Как стало известно "Петербургскому дневнику", одиночный пикет устроила студентка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Она требует отправить всех студентов вуза на дистанционное обучение, как это сделали в СПбГУ.

"Студентам – знания, но дистанционно! Петербург против COVID-19", - гласит надпись на плакате.

Девушка рассказала, что еще с утра вместе с товарищем создала петицию, которая к обеду набрала уже 1300 подписей. Молодые люди не отказываются от учебы, однако не хотят заразиться коронавирусом.

В ректорате в свою очередь отвечают, что ждут официального указания от властей. В приемной ректора вуза заявили, что обстановка в учебном заведении спокойная. Окончательного решения о переводе студентов на дистанционное обучение пока не принято.

Напомним, что 16 марта несколько факультетов СПбГУ перешли на дистанционное обучение. В минувшие выходные Министерство образования и науки РФ подписало приказ о том, чтобы во всех вузах страны на входе проверяли температуру у студентов и преподавателей. Все высшие учебные заведения должны быть обеспечены средствами дезинфекции.

Ранее мы писали, что петербургских школьников официально перевели на дистанционное обучение с 17 марта.

Фото: "Петербургский дневник"